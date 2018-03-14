День избрания Меркель на пост канцлера Германии омрачили несколько инцидентов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Один из инцидентов произошел во время присяги Меркель

Один из инцидентов произошел во время присяги Меркель

День избрания Ангелы Меркель на пост канцлера Германии не обошелся без инцидентов.

Как сообщает Укринформ, во время церемонии присяги в Бундестаге на одной из гостевых трибун неизвестный попытался развернуть плакат в знак протеста. Его немедленно вывели из зала.

Еще один инцидент произошел, когда Меркель вышла из Бундестага и направилась к президенту за официальным свидетельством о ее назначении. Неизвестный мужчина начал выкрикивать что-то в адрес главы правительства на иностранном языке, он был задержан правоохранителями.

О еще одном инциденте рассказал президент немецкого парламента Вольфганг Шойбле. По его словам, во время голосования на выборах один из депутатов сфотографировал момент принятия решения в кабинке для тайного голосования. Он выложил фото в социальные сети, что является нарушением закона. Депутат был оштрафован на тысячу евро.

14 марта Бундестаг поддержал кандидатуру Ангелы Меркель на пост канцлера Германии. Меркель стала главой правительства в четвертый раз.

Она возглавит правительство, созданное на базе союза ХДС/ХСС и СДПГ - так называемой Большой коалиции.  Переговоры с социал-демократами продолжались с января 2018 года, перед этим, ХДС/ХСС не смог заключить союз с Зелеными и Свободными демократами.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове