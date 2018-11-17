Демонстранты "желтых жилетов" хотели прорваться в президентский дворец, число раненых превысило 100 человек

Масштабные протесты против повышения цен на топливо во Франции

Во Франции в результате масштабных протестов против повышения цен на топливо количество пострадавших возросло до 106 человек, еще 52 задержаны.

Об этом сообщает Wirral Globe.

Парижская полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые пытались попасть в президентский дворец.

Позже сотни демонстрантов собрались на улице, где расположена резиденция Эммануэля Макрона.

Напомним, по всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали по всей Франции. В городах страны одновременно проходит около двух тысяч акций. Движение транспорта парализовано.

Сообщалось об одном погибшем и о 47 раненых.

Масштабная акция уже получила название протест "желтых жилетов". Участники митингов одели желтые светоотражающие жилеты.