Лезвие бритвы. Непохоже, что следующий год станет удачным для демократов — The Economist 25 января, 09:34 Эксклюзив NV Чего Байден не успел сделать до конца 2022 года, ему вряд ли удастся достичь, считает Идрис Калун (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Идрис Калун, шеф-редактор бюро The Economist в Вашингтоне, объясняет, почему Джо Байден не сможет положить начало новой эпохе больших социальных выплат и расходов на смягчение последствий изменения климата.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Більшу частину перших двох років президентства Джо Байдена було присвячено намаганням виробити консенсус серед непоступливих законодавців з його власної партії. У наступні два роки це завдання трансформується у щось набагато складніше. Одразу після проміжних виборів, що відбулися 8 листопада, скидалося на те, що республіканці повернуть собі контроль над палатою представників, пройшовши по лезу бритви (хоч і насилу). Це означає розділення управління між демократами й республіканцями із січня 2023 року й аж до моменту після президентських виборів 2024-го. Важко уявити, що із цього вийде щось путнє.



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Раніше той факт, що спікер палати й президент належать до партій-суперників, необов’язково звучав похоронним дзвоном для повноцінної законотворчості. Проте нещодавно роль спікера із законодавця, що час від часу виступає миротворцем, як-от Тип О’Ніл за часів Рональда Рейгана, перетворилася на роль головного мучителя.

Маємо мало підстав сподіватися, що республіканець Кевін Маккарті, який, як припускають, стане наступником Ненсі Пелосі, перевершить очікування. Існує зовсім невеликий шанс того, що демократи й республіканці дійдуть згоди у чомусь, окрім спільного скепсису щодо технологічних гігантів та Китаю. Республіканців, схоже, тримають разом не стільки політичні уподобання, скільки зневага до демократів і їхніх союзників серед ділових та культурних еліт.

Важлива, хоча й малопомітна робота Конгресу, як-от прискорена підготовка пакетів асигнувань на оборонні видатки, можливо, триватиме. Проте розгляд усіх інших питань за розділеного управління уповільниться до черепашачих темпів. Чого Байден не встиг зробити до кінця 2022 року, йому вже навряд чи вдасться досягти.

Це залишить демократів іще більш розчарованими. Прихильники лівих поглядів сподівалися, що Байден зможе скористатися із контролю демократів над Конгресом, аби започаткувати нову епоху великих соціальних виплат і витрат на пом’якшення наслідків зміни клімату. Він досяг певних успіхів, хоча й не таких значних, як їм хотілося б.

На заміну законодавчій діяльності Байден, мабуть, переорієнтується на видання нових загальних указів стосовно забруднення довкілля та великого бізнесу. Та навряд чи це задовольнить тих членів партії, які очікували «великих структурних змін», як висловилася Елізабет Воррен. Такі внутрішні суперечки, безупинні розслідування з боку республіканців у Конгресі та й просто похилий вік [Байдена] можуть спонукати багатьох у партії вважати недоцільним висування кандидатури чинного президента на виборах 2024 року.

Якщо так станеться, це покладе початок змаганню потенційних наступників. Знову можуть проявитися глибокі тріщини, що виник­ли між фракціями демократів із поміркованими та з лівими поглядами на виборах кандидата у президенти у 2020 році. І оскільки віцепрезидентка Камала Гарріс не видається приваб­ливою ймовірною наступницею, 2023 року боротьба між претендентами стане центральною темою в колах демократів.

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