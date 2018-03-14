Демократы в Палате представителей США намерены продолжить расследование возможного сговора Трампа с РФ

Демократы будут продолжать расследование возможного сговора Трампа с РФ

Демократы комитета по разведке Палаты представителей США в ответ республиканцам опубликовали свой собственный доклад о ходе расследования так называемого "российского дела", в котором, в частности рассматривается вопрос о возможном сговоре кампании Дональда Трампа и Россией.

В опубликованном докладе демократов перечисляются свидетели, документы и аспекты, которые, по их мнению, еще необходимо проработать, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно докладу, расследование уделило недостаточно внимания вопросам, связанным со взломом и распространением электронных писем предвыборного штаба экс-кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, передачей этой информации команде Трампа, а также возможным сговором между кампанией Трампа и российскими посредниками.

Демократы также считают, что необходимо проработать вопросы, которые касаются мер по обеспечению безопасности будущих выборов, предполагаемых финансовых операций Трампа совместно с Deutsche Bank и Россией и попыток президента США препятствовать расследованию ФБР.

По мнению демократов, следует также изучить масштаб использования Россией соцсетей для распространения пропаганды и дезинформации.

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Демократы считают, что необходимо опросить еще 30 свидетелей, и обвиняют республиканцев в том, что они отказались беседовать со значительным числом лиц, в том числе с бывшим пресс-секретарем Белого Дома Шоном Спайсером и экс-главой аппарата Белого дома Райнсом Прибусом.

Член комитета по разведке Палаты представителей, демократ Адам Шифф заявил, что "работа комитета далека от завершения".

Он пообещал, что его комитет "сделает все возможное, чтобы продолжить работу".

Напомним, 12 марта член Палаты представителей Майк Конауэй заявил, что республиканцы в комитете по разведке нижней палаты не нашли доказательств наличия сговора между президентской кампанией Трампа и Россией и завершают свое годовое расследование.

Республиканцы подготовили 150-страничный проект доклада и передали его демократам на рассмотрение.