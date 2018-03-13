Демократы в Палате представителей обвинили Трампа в нежелании вводить санкции против России

По мнению демократов, своими действиями Трамп "дает понять России, что не сделает ничего, чтобы пресечь повторное вмешательство в американские выборы"

В США группа из 140 демократов в Палате представителей обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом ввести новые санкции против РФ в качестве ответа на предполагаемое вмешательство в избирательную кампанию 2016 года.

В письме демократов говорится, что своими действиями Трамп "игнорирует закон и права другой ветви государственной власти", а также "дает понять России, что не сделает ничего, чтобы пресечь повторное вмешательство в американские выборы", сообщает DW.

"Ваши действия на протяжении прошлого года показали, что вы постоянно оправдываете президента (Владимира) Путина и отрицаете его хорошо организованную поддержку вашей кампании в 2016 году", - отметили демократы.

Авторы письма также напомнили Трампу о принятом в августе 2017 года законе о противодействии противникам США с помощью санкций. В соответствии с ним Трамп должен был в течение 180 дней, то есть не позднее 29 января, ввести санкции в отношении России, однако этого сделано не было.

"Мы дали вам инструменты, необходимые для решения этой трудной задачи. Если вы по-прежнему будете отказываться их применять, мы будем настаивать на дополнительных законодательных мерах с более строгими требованиями. Если вы отказываетесь защищать Соединенные Штаты от враждебного иностранного правительства, Конгресс будет вынужден действовать самостоятельно", - подчеркивают авторы письма.

Ранее республиканцы в комитете разведки Палаты представителей США не обнаружили доказательств сговора между сотрудниками избирательного штаба действующего американского президента Дональда Трампа с Россией.

После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.