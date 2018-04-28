Демократы в конгрессе США заявили о намерении продолжить расследование по вмешательству РФ в выборы

Демократическая партия США продолжит расследование дела о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию 2016 года, говорится в заявлении лидера демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси.

"Окончательный отчет республиканцев Палаты представителей разведки является фундаментально ошибочным результатом фундаментально ошибочного расследования...Демократы будут продолжать расследование российских атак на наши выборы. Мы не будем отказываться от наших усилий отслеживать факты и защищать выборы от иностранного вмешательства. Нельзя терять время", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Пелоси.

Лидер демократов также призвала представителей Республиканской партии опубликовать расшифровки допросов, проведенных в ходе их расследования.

Напомним, 27 апреля комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета.

В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

В то же время, в отчете говорится о том, что Россия на протяжении десятилетия активно занималась информационной войной против Запада. В частности, Россия стремилась посеять вражду в США с помощью кибератак и социальных сетей.