Демократы в Конгрессе США усилили давление на кабинет Трампа Сегодня, 07:33 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kevin Lamarque Демократы усилили давление на кабинет Трампа REUTERS/Kevin Lamarque

Палата представителей в Конгрессе США приняла резолюцию, облегчающую юридические шаги против генпрокурора и министра юстиции Уильяма Барра и бывшего ведущего юрисконсульта Белого дома Дона Макгана, если они откажутся сотрудничать в вопросе обнародования полных результатов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как сообщает DW, данная резолюция дает главе комитета Палаты представителей по делам юстиции Джерольду Надлеру право направлять в федеральный суд возможные гражданские иски против Уильяма Барра и Дона Макгана.



До сих пор для подобных исков нужно было сначала проголосовать на пленуме обеих палат Конгресса.

Ранее комитет пригласил Макгана выступить в Конгрессе по вопросу возможного препятствования Трампом расследованию его возможных связей с Россией. Однако Трамп распорядился, чтобы экс-юрисконсульт Белого дома не давал показаний в Конгрессе.

До сегодняшнего дня Барр не дал согласия на то, чтобы опубликовать доклад Мюллера без сокращений. Однако недавно он пошел на уступки демократам и согласился предоставить комитету Конгресса по делам юстиции некоторые документы из числа тех, которыми пользовался Мюллер в своем расследовании.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.

Пелоси также не исключила, что в отношении президента Дональда Трампа может быть начата процедура импичмента.