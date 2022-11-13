После побед в Неваде и Аризоне. Демократы сохранят большинство в Сенате США — СМИ 13 ноября, 05:26 Прогнозируемая победа сенатора от Невады Кэтрин Кортес Масто сыграет решающую роль в получении демократами большинства в Сенате (Фото:REUTERS/David Swanson)

Демократическая партия сохранит большинство в Сенате США после промежуточных выборов, прогнозируют СМИ.

CNN пишет, что это станет возможным, благодаря победам кандидатов от демократической партии в Неваде и Аризоне.

«У демократов теперь 50 мест в Сенате против 49 мест у республиканцев», — говорится в материале.

Видео дня

По прогнозам CNN, в Неваде сенатор Кэтрин Кортес Масто, бывшую прокурора и генпрокурора штата, переизберут. Она побеждает республиканца Адама Лаксальта, ее преемника на посту генерального прокурора, сына и внука бывших сенаторов.

В Аризоне, по прогнозам CNN, сенатор-демократ Марк Келли, бывший астронавт и муж бывшего члена палаты представителей Габриэль Гиффордс, победит республиканца Блейка Мастерса, венчурного капиталиста, которого поддержали Дональд Трамп и технический магнат и новый мегадонор Республиканской партии Питер Тиль.

Прогнозируемая победа Кортес Масто обеспечивает демократам 50-е место в Сенате. В штате Джорджия 6 декабря должен состояться второй тур выборов, в котором будут участвовать сенатор-демократ Рафаэль Уорнок и кандидат от республиканцев Гершель Уокер, ни один из которых не преодолел 50-процентный барьер в первом туре.

До этого решающий голос в Сенате будет у вице-президента Камалы Харрис. Даже если республиканцы выиграют второй тур от Джорджии, вице-президент Камала Харрис продолжит подавать решающий голос в Сенате, разделенном поровну, чтобы гарантировать демократическое большинство.

О прогнозируемой победе Кортес Масто, которая станет решающей, пишет и The Washington Post.

Издание отмечает, что на промежуточных выборах 2022 года только одно место в Сенате сменило владельца: в Пенсильвании, где демократ Джон Феттерман, проводивший предвыборную кампанию во время восстановления после майского инсульта, победил республиканца Мехмета Оза, знаменитого врача, которого поддерживал Дональд Трамп.

Республиканцы успешно защитили места в упорных гонках во Флориде, Северной Каролине, Огайо и Висконсине, в то время как демократы сохранили свои места в конкурентных соревнованиях в Аризоне, Колорадо, Неваде и Нью-Гэмпшире.

Благодаря победе на промежуточных выборах демократы смогут утверждать предложенные президентом Джо Байденом кандидатуры судей, а также отклонять законопроекты, принятые Палатой представителей.

Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти ранее заявлял, что если его партия одержит победу на промежуточных выборах, она потребует от Украины большей подотчетности по поставкам оружия.



Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на высоком уровне после промежуточных выборов в США.

Об этом также заявляли представители США, в частности, представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд, которая приехала в Киев 8 ноября.