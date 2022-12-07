Партия Байдена усилила свои позиции в Сенате США

7 декабря, 12:44
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На президентских выборах 2020 года Джорджия отдала предпочтение Джо Байдену (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

На президентских выборах 2020 года Джорджия отдала предпочтение Джо Байдену (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

По итогам второго тура промежуточных выборов в штате Джорджия Демократическая партия усилила свои позиции в Сенате США.

Как сообщает агентство Reuters, ее кандидат Рафаэль Ворнок победил республиканца Гершела Уокера с результатом 50,8% против 49,2% голосов.

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Благодаря такому результату Джорджия будет играть важную роль в президентских выборах 2024 года.

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Несмотря на то, что этот штат считался «оплотом республиканцев», в 2020-м там победил Джо Байден.

Поражение Уокера является неудачей и для бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, который на следующих президентских выборах снова намерен баллотироваться от Республиканской партии.

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Промежуточные выборы в США также отразились на ситуации в Украине.

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Согласно данным CNN, кремлевский режим тянул с выводом своих войск из Херсона, несмотря на огромные потери из-за контрнаступления ВСУ, поскольку не хотел, чтобы администрация Байдена могла использовать позорное бегство российской армии для предвыборной кампании.

Кроме того, РФ также могла надеяться на победу республиканцев, поскольку их руководство планировало потребовать от Украины большей подотчетности касательно поставок оружия, что могло существенно усложнить этот процесс.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Джо Байден Республиканская партия США Демократическая партия США

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