Дело журналиста Хашкаджи: в резиденции консула Саудовской Аравии в Стамбуле завершились 9-часовые обыски

Журналист пропал больше двух недель назад

В резиденции консула Саудовской Аравии в турецком Стамбуле завершились обыски по делу об исчезновении журналиста Джамаля Хашкаджи.

Как сообщает Haberler, следственные действия в консульстве продолжались девять часов. Они были завершены рано утром в четверг, 18 октября.

Следователи собрали и вывезли материалы для дальнейшей экспертизы.

Осмотр резиденции начался накануне, 17 октября. Согласие на следственные действия в дипломатическом учреждении дала Саудовская Аравия.

Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Турецкая проправительственная газета Sabah опубликовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста. Их лица удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и гостиницах, где они остановились.

Саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд, который проживает в Германии, считает королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению журналиста.

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Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.