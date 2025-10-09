«Не 9, а 10 лет». Во Франции суд ужесточил тюремный срок для одного из участников массового изнасилования Жизель Пелико

Как утверждает полиция, Хусаметтин Доган с улыбкой на лице неоднократно насиловал Жизель Пелико (на фото) (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

«Суд установил, что 44-летний безработный строитель Доган, муж и отец, связался с тогдашним мужем Жизель Пелико, Домиником, в онлайн-чате под названием „Без ее ведома“, где Пелико искал мужчин, которые пришли бы к нему домой, чтобы изнасиловать его жену после того, как он накачал ее наркотиками до состояния комы», — пишет издание.

Реклама

Как установили правоохранители, Доган сначала отправил Доминику интимные фотографии, а затем, сказав своей жене, что ненадолго уйдет, отправился в часовую дорогу от своей деревни в Провансе к дому семьи Пелико — чтобы изнасиловать Жизель.

«Мы надеемся, что присяжные громко и четко заявят, что в этой стране права человека — это также права женщин, что согласие является личным, а не делегированным. Согласие получается непосредственно, а не через мужа», — заявил в суде ее адвокат Антуан Камю.

Как пишет издание, всего пятьдесят других мужчин были признаны виновными в массовом изнасиловании Пелико во время резонансного судебного процесса 2024 года.

«Причем Доган был единственным, кто обжаловал свой приговор. Первоначально он был приговорен к девяти годам тюремного заключения, но 9 октября срок был увеличен до 10 лет. Главный прокурор Доминик Сие утверждал, что он должен отбыть 12 лет, потому что „абсолютно отказывается брать на себя какую-либо ответственность“», — сообщает The Guardian.

Присяжным апелляционного суда Нима были показаны видеозаписи, на которых было видно, как мадам Пелико лежала без сознания, в коматозном состоянии и храпела, а Доган с улыбкой на лице, как утверждает полиция, неоднократно насиловал ее — в течение трех с половиной часов.

«Председатель суда заявил, что она была в опасности смерти от удушья. Государственное обвинение заявило, что нет никаких сомнений в том, что она была без сознания и не давала согласия», — пишет издание.

Сам Доган заявил судьям, что видеозаписи были просто «сценами секса», и отрицал, что участвовал в изнасиловании.

«Он заявил суду: „Я никогда не насиловал (мадам Пелико — ред.)“. Он сказал, что Доминик Пелико пригласил его в дом, и поэтому все было в порядке. Доган сказал, что тот манипулировал им», — пишет издание.

По информации The Guardian, Доган был женат и имеет сына с синдромом Дауна, за которым он в основном и ухаживал, поскольку его жена много работала в школьной столовой.

«Суд услышал, что его жена не знала о его регулярных внебрачных сексуальных связях. Его защита заявила, что это был его способ справиться со стрессом в жизни. Доган рассказал судебному психологу, что раз в год, в день своего рождения, он обращался к услугам проституток», — подытожило издание.

Дело Жизель Пелико — что известно

72-летняя француженка Жизель Пелико в течение около 10 лет переживала массовые изнасилования, организованные ее мужем Домиником Пелико. Он накачивал ее наркотиками до бессознательного состояния и предлагал незнакомцам, найденным в Интернете, насиловать жену.

Жизель Пелико не знала о действиях мужа, с которым они прожили вместе 50 лет. Частое введение ей седативных препаратов и сексуальное насилие сказались на ее здоровье, и она вместе с мужем посещала врача, которому жаловалась на потерю памяти и боль в тазу, пишет CNN.

Об изнасиловании стало известно после того, как Доминика Пелика в сентябре 2020 года задержали в супермаркете за то, что он делал фото под юбками покупателей, а правоохранители изъяли его ноутбук и телефоны, где обнаружили сотни фото и видео изнасилования Жизель Пелика.

По обвинению в изнасиловании перед судом также предстали 50 мужчин в возрасте от 26 до 74 лет.

Большинство обвиняемых уверяли, что Доминик манипулировал ими, и лишь некоторые признались в изнасиловании. Доминика Пелико приговорили к 20 годам тюрьмы.

Большинство обвиняемых уверяли, что Доминик манипулировал ими, и лишь некоторые признались в изнасиловании. Самого Пелико приговорили к 20 годам тюрьмы.