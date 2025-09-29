Полиция пришла под дом экс-генпрокурора Польши, чтобы доставить его в Сейм
В Польше в очередной раз пытаются обеспечить явку на заседание Збигнева Зёбро (Фото: Скриншот видео Zbigniew Ziobro / X)
В Польше в очередной раз пытаются обеспечить явку на заседание следственной комиссии Сейма по Pegasus бывшего министра юстиции и генпрокурора Збигнева Зёбро, который игнорирует приглашения, считая комиссию незаконной.
Об этом сообщает RMF24.
Отмечается, что правоохранители пришли под дом Зёбро в Ерузали, недалеко от Варшавы, около 06:00 и несколько раз звонили в дверь, но он не открыл дверь.
«Полиция только пыталась выполнить приказ суда о доставке свидетеля», — сообщили в пресс-службе, добавив, что полицейские пока останутся возле дома.
Сам Зёбро публично анонсировал, что в 7:50 только вылетит из Брюсселя и прибудет в Варшаву в 10:00.
«Наверное, для большинства не секрет, что после очень сложной операции по удалению злокачественной опухоли я находился в Бельгии, где прохожу различные реабилитационные процедуры. По этой причине я теперь очень часто бываю в Бельгии», — заявил Зёбро.
Ранее суд в Варшаве постановил в принудительном порядке обеспечить присутствие Зёбро на заседании следственной комиссии Сейма по скандалу с программным обеспечением Pegasus для дачи показаний.
Сейм дал согласие на задержание Зёбро и его принудительную доставку в Сейм еще в июле. Процедуру запустили после того, как Зёбро восьмой раз подряд проигнорировал приглашение на заседание.
В феврале 2025 года экс-чиновника почти удалось доставить на заседание спецкомиссии по Pegasus в принудительном порядке, однако заседание закончилось еще до того, как правоохранители привезли туда задержанного Зёбро.