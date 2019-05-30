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Дело закрыто. Трамп прокомментировал отставку и заявления Мюллера

Сегодня, 02:03
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Дело закрыто. Трамп прокомментировал отставку и заявления Мюллера - фото

REUTERS/Jim Young

Трамп напомнил, что его не признали виновным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, которые он сделал по итогам завершения расследования.

«Ничего нового об отчете Мюллера я не узнал. Доказательства не были достаточными, потому человек в таком случае у нас в стране считается невиновным. Дело закрыто! Спасибо», — заявил Трамп.

Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер подал в отставку после того, как в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.

Теги:   США Роберт Мюллер Дональд Трамп

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