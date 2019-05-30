Дело закрыто. Трамп прокомментировал отставку и заявления Мюллера
Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, которые он сделал по итогам завершения расследования.
«Ничего нового об отчете Мюллера я не узнал. Доказательства не были достаточными, потому человек в таком случае у нас в стране считается невиновным. Дело закрыто! Спасибо», — заявил Трамп.
Напомним, что спецпрокурор Роберт Мюллер подал в отставку после того, как в ходе почти двухгодичного расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.
Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Генпрокурор США Уильям Барр пояснил, что в отчете скрыли данные о большом жюри, конфиденциальную информацию, а также части, касающиеся незавершенных расследований и конфиденциальности или репутации людей, не причастных к обвинениям.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила Барра в даче ложных показаний Конгрессу во время отчета о результатах расследования Мюллера.