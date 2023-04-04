Следующее заседание по делу Трампа состоится на 4 декабря 4 апреля, 23:41 После предъявления обвинений Трамп покинул суд (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Во вторник, 4 апреля, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинение в сокрытии потенциального сексуального скандала во время президентской кампании 2016 года. После предъявления обвинений он покинул суд, следующее заседание ожидается 4 декабря.

Об этом пишет CNN.

"На данный момент следующее очное слушание по делу бывшего президента Дональда Трампа назначено на 4 декабря в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Трамп и его адвокат оформили это как плату за юридические услуги, что в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и карается в уголовном порядке. Адвокат Майкл Коэн в 2018 году получил за это три года тюрьмы, но Трампу, занимавшему тогда пост президента, официальных обвинений не выдвигали.

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