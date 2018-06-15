Дело Собчака. Что стало известно о личности Путина из нового фильма о его бывшем боссе

На этой неделе в России состоялась премьера документального фильма Веры Кричевской Дело Собчка про первого мэра Санкт-Петербурга и бывшего начальника Путина Анатолия Собчака.

Фильм рассказывает не только о политической и личной судьбе российского политика времен "перестройки" и первых постсоветских лет, но и раскрывает много фактов о личности действующего президента РФ Владимира Путина, который принял участие в съемках фильма, дав эксклюзивное интервью создателям.

Анатолий Собчак договорился об уходе Путина из КГБ

Фото: скриншот официального трейлера документального фильма Дело Собчака

К тому моменту, как будущий начальник Путина Анатолий Собчак позвал его на должность советника председателя ленинградского Совета народных депутатов, действующий президент РФ работал помощником ректора Ленинградского государственного университета по международной работе и являлся кадровым сотрудником КГБ в звании подполковника.

"Я ему ответил - вы знаете, я бы с удовольствием пошел бы работать к вам. Но боюсь, что это невозможно... Наверное, я не могу вам об этом говорить, но я, наверное, не нарушу серьезным образом наши правила, могу вам сказать, что я не просто помощник ректора. Я кадровый, действующий сотрудник КГБ", — приводит цитату Путина Русская служба BBC, посмотревшая фильм.

На это заявление Анатолий Собчак ответил: "Ну и фиг с ним", после чего взял Путина на работу, который непродолжительное время совмещал ее с работой в спецслужбе, однако подал в отставку оттуда во время путча 1991 года, решив не "метаться туда-сюда".

Из эксклюзивного интервью Путина для фильма стало известно, что Собчак помог ему с уходом из КГБ, позвонив возглавлявшему тогда спецслужбу Владимиру Крючкову.

Путин считает предательством победу первого заместителя Собчака на выборах мэра 1996 года

Фото: скриншот официального трейлера документального фильма Дело Собчака

В Санкт-Петербурге в 1996 году состоялись выборы городского головы, на которых победил малоизвестный Владимир Яковлев, — бывший первый заместитель Анатолия Собчака.

Банкир Юрий Рыдник — по словам Ксении Собчак, один из врагов ее отца — рассказывает, что вложил в кампанию Яковлева 12 млн долларов, сообщает о событиях фильма издание Бумага.

По словам Путина, тогда Яковлев предлагал вступить в его команду и баллотироваться вместе, однако будущий президент РФ тогда отказался от этой возможности. В специальном интервью для фильма он сказал, что считает, что Яковлев предал Собчака.

Путин помогал Собчаку с его уголовным делом под угрозой собственного увольнения

Фото: скриншот официального трейлера документального фильма Дело Собчака

3 октября 1997 года Генеральная прокуратура РФ привлекла Анатолия Собчака в качестве свидетеля по делу о злоупотреблениях в администрации Санкт-Петербурга. Вскоре он сам стал обвиняемым в коррупции на посту мэра, инициативу этого шага приписывают тогдашнему генеральному прокурору Юрию Скуратову. В фильме Путин сообщил, что это дело, материалы которого впоследствии составят 220 томов, завели "по надуманным причинам".

Бывший советник Собчака Анатолий Чубайс, который после его поражения на губернаторских выборах отправился в Москву, где вступил в должность руководителя администрации президента РФ, рассказал в интервью для фильма, что члены администрации пытались помочь Анатолию Собчаку.

Тогда посильную помощь внес Борис Немцов, работавший в Правительстве Российской Федерации, который лично попросил Бориса Ельцина отложить арест Анатолия Собчака, который находился в предынфарктном состоянии.

"Если бы у меня были сомнения в том, что он в чем-то виноват, я бы и пальцем не пошевелил. Но я не просто знал. Я был уверен, я знал на 100%, что он невиновен", — говорит Путин в интервью для фильма, комментируя свое решение помочь Собчаку, который после допроса в прокуратуре осень 1997 года попал в больницу.

Работавший тогда заместителем руководителя администрации президента РФ Владимир Путин в телефонном звонке своему начальнику Валентину Юмашеву, который также был зятем Бориса Ельцина, сообщил о том, что едет помогать Анатолию Собчаку.

"Путин сказал мне: я не могу это сказать Борису Николаевичу, я понимаю, что он меня не отпустит и не поддержит. Поэтому ставлю в известность вас. Если вдруг случится какая-то неудача, я хотел бы, чтобы вы передали Борису Николаевичу, что я не мог поступить иначе, я обязан был это сделать", — цитирует комментарий Юмашева для фильма Русская служба BBC.

По словам бывшего руководителя кремлевской администрации, тогда он предупредил своего заместителя Путина, что в случае срыва операции по спасению Собчака, он уже "нигде не сможет работать".

Путин давал инструкции вдове Собчака о том, как обойти слежку спецслужб в ходе операции по спасению ее супруга

Фото: скриншот официального трейлера документального фильма Дело Собчака

После того, как Путин принял решение помочь своему бывшему начальнику выехать в Париж, в ноябре 1997 года они с супругой Собчака приступили к реализации плана.

Находившегося в одной из петербургских больниц Анатолия Собчака его жена Людмила Нарусова забрала под расписку на празднование 16-летия их дочери Ксении Собчак, заранее пригласив гостей по телефону, который прослушивался ФСБ и Генпрокуратурой РФ.

"Самое главное было предупредить французскую сторону, чтобы встречала машина скорой помощи в аэропорту Бурже", — сообщила Нарусова в фильме.

Исходя из ее комментария создателям фильма, она договаривалась о встрече с французской стороной через агентство Air France, попасть в которое было затруднительно из-за того, что она находилась под слежкой.

"Поэтому план был такой - я захожу в магазин Trussardi, беру с вешалок разные платья, иду в примерочную. Потом выхожу во внутренний дворик, который совмещен с Air France, захожу туда, спрашиваю определенного сотрудника. Она дала мне телефон, я позвонила, вернулась в Trussardi, купила какое-то платье, потом с красивым фирменным пакетом вышла из магазина и села в машину", — цитируют реплику Нарусовой из фильма журналисты Русской службы BBC.

Таким образом у Людмилы Нарусовой и Владимира Путина получилось незаметно договориться с Air France, и 7 ноября Анатолий Собчак отправился в Париж на лечение в Американский госпиталь.

Бывший начальник Путина находился во французской столице до 1999 года, до момента закрытия его дела из-за отсутствия состава преступления.

Ельцин мог назначить Путина своим преемником, оценив его операцию по вывозу Собчака в Париж

Фото: скриншот официального трейлера документального фильма Дело Собчака

Режиссер фильма Дело Собчака Вера Кричевская считает, что тогдашний президент РФ Борис Ельцин мог назначить своим преемником Владимира Путина [31 декабря 1999 года он стал исполняющим обязанности президента России после того, как Ельцин ушел в отставку, - Ред.], впечатлившись его операцией по вывозу Анатолия Собчака в Париж.

"Я всегда чувствовала, что история с вывозом Собчака в Париж повлияла на то, кого Ельцин выбрал в "наследники". Но еще ни разу до нашего фильма это не было так четко проговорено. Ельцин мог оценить этот поступок Путина, это абсолютно в его характере", — сообщила она в интервью изданию Петербургский Авангард.