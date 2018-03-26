Дело Скрипаля: президент Чехии поручил проверить, хранился ли газ Новичок в стране

Президент Чехии Милош Земан поручил контрразведывательной службе выяснить, могло ли вещество нервно-паралитического действия Новичок, которое применили при нападении в Великобритании, быть разработано на территории Чешской Республики.

Об этом заявил пресс-секретарь Земана по итогам встречи президента с главой Службы безопасности и информации (BIS), передает Reuters.

"Президент поручил BIS выяснить, был ли разработан или хранился газ Новичок на территории Чешской Республики, будь то в промышленных или научно-технических учреждениях", - говорится в заявлении представителя Земана.

Распоряжение Земана последовало после того, как Министерство иностранных дел Чехии объявило о высылке трех сотрудников российского посольства в ответ на применение химического оружия в британском Солсбери.

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Напомним, что представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наиболее вероятным источником происхождения отравляющего вещества, с помощью которого отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочь, являются те страны, которые примерно с конца 90-х годов по настоящее время проводят интенсивные исследования веществ из проекта Новичок. По ее версии, этими странами являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

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Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.

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К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет "несколько месяцев".