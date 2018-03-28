Дело Скрипаля: полиция установила наиболее вероятный источник заражения

Скрипали впервые соприкоснулись с ядом у себя дома

Британская полиция пришла к выводу, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли подвергнуться воздействию нервно-паралитического вещества через входную дверь в своем доме.

Согласно результатам экспертизы, на входной двери по адресу проживания Скрипалей специалисты обнаружили самую высокую концентрацию токсичного вещества.

"На данном этапе нашего расследования мы считаем, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом через их входную дверь", - сказал представитель отдела по борьбе с терроризмом в лондонской полиции Дин Хейдон.

Полицейские намерены провести тщательный обыск в прилегающих районах в рамках расследования и в качестве меры предосторожности.

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Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери. Они до сих пор находятся в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.