Дело Скрипаля: Британия вышлет значительное число российских дипломатов – СМИ

Великобритания готовится выслать из страны значительное число российских дипломатов из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, британский премьер-министр Тереза Мэй выступит сегодня с соответствующим заявлением.

Также Sky News отмечает, что российский посол выслан из Британии не будет. Таким образом Лондон хочет сохранить возможность для диалога с Россией.

Ранее стало известно, что Великобритания созывает Совет безопасности ООН в связи с отравлением Сергея Скрипаля.

4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Скрипаля.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

Также Мэй отметила, что Великобритания до вечера вторника ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон примет самые серьезные ответные меры.

Россия по дипканалам заявила Великобритании о своей непричастности к отравлению Скрипаля, сообщил Дмитрий Песков.