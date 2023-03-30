В Швейцарии вынесли приговор четырем банкирам по делу «кошелька Путина» 30 марта, 12:27 Диктатор Путин и Сергей Ролдугин (Фото:REUTERS/Ivan Sekretarev/Pool)

Суд Цюриха признал виновными четырех банкиров, которые позволили другу российского диктатора Владимира Путина, виолончелисту Сергею Ролдугину разместить огромные суммы в швейцарских банках.

Об этом сообщает ВВС.

Экс-руководители цюрихского отделения российского Газпромбанка признаны виновными в недостаточной осмотрительности и приговорены к семи месяцам условно за помощь Ролдугину по прозвищу «кошелек Путина».

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Сообщается, что Ролдугин переводил миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо надлежащих проверок в период с 2014 по 2016 годы.

Согласно швейцарскому законодательству, банки обязаны отклонять или закрывать счета, если у них есть сомнения относительно владельца счета или источника денег. Виолончелист Ролдугин является крестным отцом старшей дочери Путина Марии.

Трое из осужденных банкиров — россияне и один — швейцарец.

Мужчины, личность которых не может быть идентифицирована в соответствии с швейцарскими ограничениями на предоставление информации, заявили, что подадут апелляцию на решение суда.

С 2022 года Ролдугин находится под санкциями Евросоюза. Отмечается, что у виолончелиста есть не менее пяти офшорных компаний, и он является частью финансовой схемы Путина.