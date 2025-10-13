«Кому какое дело до шампанского?». Трамп призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции

Во время выступления в Кнессете в понедельник, 13 октября, президент США Дональд Трамп призвал своего израильского коллегу Ицхака Герцога помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого сейчас судят по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Израильского премьера обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. В частности, речь идет о получении дорогих подарков, таких как сигары и шампанское, от иностранных бизнесменов.

«У меня есть идея — почему бы вам не помиловать Нетаньяху?» — сказал Трамп во время выступления в Кнессете, обращаясь к Герцогу.

При этом, как отмечает издание, он ошибочно назвал Нетаньяху «одним из великих президентов военного времени», а не премьер-министром.

«Кому какое дело до сигар и шампанского?», — прокомментировал Трамп обвинения Нетаньяху в получении дорогих подарков.

Телеканал CNN отмечает: такая риторика главы Белого дома — заметный и необычный шаг во внутренние дела Израиля. Предварительно Трамп уже призвал прекратить судебный процесс против Нетаньяху.

Американский президент признал, что его замечания не было в тексте подготовленной речи. Впрочем, по его словам, он не мог удержаться от того, чтобы поддержать своего союзника.

В ноябре 2019 года премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху выдвинули обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

Утверждается, что Нетаньяху принимал подарки от состоятельных бизнесменов и оказывал услуги в обмен на более позитивное освещение своей деятельности в СМИ.

28 января 2020 года Нетаньяху официально предъявили обвинения в коррупции.

В декабре 2024 года премьер Израиля дал показания в окружном суде Тель-Авива на судебном процессе по коррупции против него.

В июне 2025 года Трамп назвал судебное дело в Израиле о коррупции и мошенничестве, в котором фигурирует Нетаньяху, «охотой на ведьм», которую нужно остановить.