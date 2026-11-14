Закопанные в лесах миллионы: в Венгрии изъяли 19,5 млн долларов наличными по делу экс-министра правительства Орбана

В Венгрии изъяли около 19,5 млн долларов наличными, закопанных в лесах и спрятанных в различных зданиях. Деньги обнаружили в ходе обысков по делу бывшего министра правительства Виктора Орбана — Миклоша Шесака.

Об этом сообщает The Guardian в субботу, 14 ноября.

Сесак занимал должность министра национального развития в 2014—2018 годах. Его подозревают в получении взяток в рамках схемы, связанной с государственной транспортной компанией, которая закупала подержанные автобусы по завышенным ценам.

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По данным NVVH, обыски проводились в течение двух дней в нескольких местах. «Следователи обнаружили крупные суммы наличных денег: закопанные в лесах, спрятанные в сельскохозяйственных и складских постройках, а также в жилых помещениях и дорогих сейфах в отдаленных местах», — говорится в заявлении ведомства. Всего было изъято более 5 млрд форинтов, около 2,66 млн евро и 1,26 млн долларов.

Деньги перечислили на счет Государственного казначейства Венгрии. Как рассказал министр финансов Андраш Карман, 12 сотрудников казначейства пересчитывали их в течение восьми часов с помощью пяти счетных машин.

Петер Мадяр назвал изъятие документов возможным переломным моментом. «Это официально конец мафии Фидес — ХДНП», — заявил он, имея в виду бывшую правящую коалицию Орбана. Сам Орбан на новые события не отреагировал, однако ранее называл расследования в отношении своего окружения «политическим преследованием».