Дело MH17: следующее заседание состоится в ноябре 10 июня, 16:17 Цей матеріал також доступний українською Самолет рейса MH17 (Фото:Claus Blok Thomsen/Flickr)

Следующее заседание по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году должно состояться 22 сентября, оно будет носить технический характер.

Об этом сообщил судья Хендрик Стейнхейс.

По его словам, вердикт по делу должен быть вынесен не ранее ноября этого года.

«Поскольку суд требует времени для рассмотрения всех приведенных аргументов, ближайшая дата, когда может быть объявлен вердикт, — 17 ноября», — отметил он.

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О точной дате следующего заседания объявят позже на официальном сайте суда. В то же время Стейнхейс не исключил, что оглашение вердикта может быть отложено и до 22 декабря.

4 февраля 2022 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выразила надежду, что приговоры по делу о катастрофе рейса MH17 будут вынесены до конца года. Она отметила, что этот процесс является маркером успешности мирового правосудия.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В августе 2014 была создана Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.



В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс из территории России.

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