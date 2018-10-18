18 октября 2018, четверг

Дело Манафорта: стало известно, когда экс-главе штаба Трампа объявят приговор

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Пол Манафорт

Пол Манафорт

Бывшему главе избирательной кампании Дональда Трампа и советнику Виктора Януковича Полу Манафорту объявят приговор 19 октября.

Об этом сообщает Голос Америки.

"В эту пятницу станет известно, сколько времени проведет в тюрьме Пол Манафорт. 19 октября в Окружном суде в городе Александрия состоится слушание по определению срока осуждения Полу Манафорту по делу, что слушалось в этом суде", - сказано в сообщении.

Напомним, что в августе этого года Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинений в финансовом мошенничестве. В прошлом месяце он заключил соглашение о сотрудничестве с командой спецпрокурора Роберта Мюллера с целью избежать второго судебного разбирательства, которое должно было состояться в Округе Колумбия.

Обвинения связаны с работой Манафорта на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, том числе с тем, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича.

По данным американских СМИ, в сделке Пола Манафорта с прокурорами содержатся пункты, которые могут ограничить возможности для президентского помилования.

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