Дело Манафорта: названа дата оглашения приговора экс-главе предвыборного штаба Трампа

Приговор бывшему главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту вынесут 5 марта.

Об этом сообщил федеральный судья, сообщает Reuters.

Решение приняли после того, как специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил Манафорта в нарушении соглашения о признании вины.

Судья Эми Берман Джексон из окружного суда США в округе Колумбия заявила, что 7 декабря Мюллер подаст в суд отчет о том, как Манафорт нарушил свое соглашение с федеральными прокурорами о признании вины.

По ее словам, в январе суд решит, нарушил ли Манафорт свою сделку. Однако она на не назвала конкретной даты вынесения решения.

Напомним, что в августе 2018 года Манафорта признали виновным по восьми пунктам обвинений в финансовом мошенничестве. В прошлом месяце он заключил соглашение о сотрудничестве с командой спецпрокурора Роберта Мюллера с целью избежать второго судебного разбирательства, который должен был состояться в округе Колумбия.

Обвинения связаны с работой Манафорта на прокремлевских политиков и олигархов в Украине, в частности с тем, что он не зарегистрировался как иностранный агент Партии регионов и экс-президента Украины Виктора Януковича.

По данным американских СМИ, в соглашении Пола Манафорта с прокурорами содержатся пункты, которые могут ограничить возможности для президентского помилования.