В Китае вынесли смертные приговоры членам влиятельной преступной группировки

30 сентября, 06:59
Поделиться:
Председатель КНР Си Цзиньпин (Фото: KCNA via REUTERS)

Председатель КНР Си Цзиньпин (Фото: KCNA via REUTERS)

Народный суд города Вэньчжоу вынес смертные приговоры в отношении 11 членов семьи Мин — мощной криминальной группировки, которая организовала масштабную мошенническую сеть в Юго-Восточной Азии и обманула людей по всему миру.

Об этом сообщает The Guardian.

Еще пятеро приговорены к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, что обычно заменяется пожизненным заключением. Кроме того, 12 участников синдиката получили наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 24 лет.

Реклама

По данным следствия, группировка организовала сеть нелегальных игорных и мошеннических центров, используя вооруженные отряды для контроля над деятельностью. Суд установил, что преступники были причастны не только к масштабным финансовым махинациям, но и к насильственным преступлениям. Известно как минимум о 14 убитых, среди которых — десять сообщников, которые пытались убежать или отказались выполнять приказы.

Читайте также:
Хакеры взломами базы данных Google: под угрозой 2,5 млрд аккаунтов Gmail

Один из самых резонансных эпизодов произошел в октябре 2023 года, когда обвиняемые открыли огонь по группе людей, чтобы не допустить их возвращения в Китай.

По оценкам ООН, теневая индустрия онлайн-мошенничества в Юго-Восточной Азии приносит криминальным группировкам около 40 млрд долларов ежегодно. Жертвами нередко становятся люди, которых принудительно привлекают к «работе» в аферах, включая фиктивные инвестиционные схемы или так называемые «романтические» мошенничества.

Подобные центры распространены в Мьянме, Лаосе и Камбодже. В феврале 2025 года совместная операция Китая, Мьянмы и Таиланда на границе этих стран позволила освободить более 7 000 человек, большинство из которых были гражданами КНР.

Китай усиливает давление на группировки, работающие в регионе, координируя действия с правительствами соседних стран. Семья Мин находилась в центре внимания правоохранителей с ноября 2023 года, когда были выданы ордера на арест ее ключевых членов по подозрению в убийствах, мошенничестве и незаконном удержании людей.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies