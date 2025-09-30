В Китае вынесли смертные приговоры членам влиятельной преступной группировки

Народный суд города Вэньчжоу вынес смертные приговоры в отношении 11 членов семьи Мин — мощной криминальной группировки, которая организовала масштабную мошенническую сеть в Юго-Восточной Азии и обманула людей по всему миру.

Об этом сообщает The Guardian.



Еще пятеро приговорены к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, что обычно заменяется пожизненным заключением. Кроме того, 12 участников синдиката получили наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 24 лет.

По данным следствия, группировка организовала сеть нелегальных игорных и мошеннических центров, используя вооруженные отряды для контроля над деятельностью. Суд установил, что преступники были причастны не только к масштабным финансовым махинациям, но и к насильственным преступлениям. Известно как минимум о 14 убитых, среди которых — десять сообщников, которые пытались убежать или отказались выполнять приказы.

Один из самых резонансных эпизодов произошел в октябре 2023 года, когда обвиняемые открыли огонь по группе людей, чтобы не допустить их возвращения в Китай.

По оценкам ООН, теневая индустрия онлайн-мошенничества в Юго-Восточной Азии приносит криминальным группировкам около 40 млрд долларов ежегодно. Жертвами нередко становятся люди, которых принудительно привлекают к «работе» в аферах, включая фиктивные инвестиционные схемы или так называемые «романтические» мошенничества.

Подобные центры распространены в Мьянме, Лаосе и Камбодже. В феврале 2025 года совместная операция Китая, Мьянмы и Таиланда на границе этих стран позволила освободить более 7 000 человек, большинство из которых были гражданами КНР.

Китай усиливает давление на группировки, работающие в регионе, координируя действия с правительствами соседних стран. Семья Мин находилась в центре внимания правоохранителей с ноября 2023 года, когда были выданы ордера на арест ее ключевых членов по подозрению в убийствах, мошенничестве и незаконном удержании людей.