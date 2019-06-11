Дело Голунова. Навальный опубликовал расследование о связях ФСБ с «похоронной мафией» Сегодня, 18:16 Цей матеріал також доступний українською navalny.com Семья офицера ФСБ, которого связывают с «похоронной мафией», якобы владеет роскошной недвижимостью в Москве navalny.com

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о роскошной недвижимость и возможных связях подполковника ФСБ Марата Медоева с «похоронной мафией» Москвы, деятельность которой расследовал журналист Иван Голунов.

Источники издания Проект сообщали, что Медоев и его начальник, глава управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев «могли участвовать в похоронных бизнес-проектах», о которых писал спецкор Медузы Голунов.

В расследовании Навального говорится, что членам семьи Медоевых принадлежат несколько квартир в центре Москвы — 200-метровая квартира в жилом комплексе Итальянский квартал (1 квадтратный метр стоит около миллиона рублей), а также три квартиры на улице Казакова площадью от 96 до 180 квадратных метров.

На улице Казакова Игорю Медоеву также принадлежит нежилое здание (948 кв м), которое он за два миллиона рублей в месяц сдает Московской автодорожной инспекции.

По данным Навального, инспекцию ранее возглавлял родственник Игоря Медоева — отец его зятя Юрий Овсянников, который впоследствии недолгое время был министром транспорта оккупированного Крыма.

Согласно документам, аренду согласовал лично мэр Москвы Сергей Собянин.

Еще один зять Медоева, бизнесмен Михаил Баранов до 2014 года получала контракты от Минобороны РФ.

Заказы прекратились, когда Баранов развелся с дочерью Медоева Эльдой. После развода она получила 345-метровую квартиру стоимостью 250 миллионов рублей, которую уже успела продать.

Медоевым, по данным Навального, также принадлежат не менее десяти автомобилей, среди которых три Land Rover и три Mercedes Benz.

В 2017 году Марат Медоев продал машину Валерию Большакову — человек с таким именем числится на сайте ГБУ Ритуал в качестве «начальника отделения».

«Можно ли после такого отрицать наличие прочных неформальных связей между ГУП „Ритуал“ („похоронной мафией“) и подполковником ФСБ Медоевым?» — пишет Навальный.

7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издание Медуза Ивана Голунова.



Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного производства против Голунова.

Решение принято в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

