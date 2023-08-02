В России засекретили дело террориста Гиркина 2 августа, 21:32 Игорь Гиркин в зале суда в Москве, 21 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Российское следствие в среду, 2 августа, засекретило расследование уголовного дела террориста Игоря Стрелкова (Гиркина), которого ранее в России задержали за экстремизм.

Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РБК со ссылкой на его адвоката Александра Молохова.

От дальнейших комментариев по делу адвокат отказался, сославшись на данную им подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

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В пятницу, 21 июля, российский суд решил арестовать военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина) на два месяца — до 18 сентября.

Обвинения выдвигались на основании двух постов Гиркина в Telegram. В одном он рассуждал о потенциальной сдаче Крыма российскими войсками, в другом — о невыплате зарплаты военным. Его обвиняют в призывах к экстремизму. Террористу и военному преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Гиркин сейчас находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. В отношении него был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

Российский террорист Игорь Гиркин публично критиковал диктатора Владимира Путина.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что арест Гиркина может быть публичным проявлением перестройки баланса сил в Кремле, вероятно, не в пользу ФСБ РФ, в которой служил сам Гиркин.