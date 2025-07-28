Трамп хочет через суд добиться показаний медимагната Мердока из-за статьи WSJ о деле Эпштейна

В иске адвокат президент Трампа заявил, что мнение медиамагната Мердока по данному делу имеет решающее значение (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

Президент США Дональд Трамп подал в суд иск, чтобы обязать медиамагната Руперта Мердока дать показания в течение 15 дней — в рамках предыдущего иска на $10 млрд против газеты Wall Street Journal по поводу статьи о деле Джеффри Эпштейна.

Об этом 28 июля сообщает агентство Bloomberg.

В иске адвокат Трампа заявил, что мнение медиамагната имеет решающее значение, поскольку Wall Street Journal опубликовала статью после того, как Трамп «поговорил напрямую с Мердоком и сообщил ему, что письмо, упомянутое в статье, было поддельным».

Реклама

«Прямое участие Мердока еще больше подчеркивает фактическую злобу и умысел ответчиков, стоящих за решением опубликовать ложные, клеветнические, уничижительные и провокационные заявления о президенте Трампе, указанные в иске», — говорится в документе.

Кроме того, юрист заявил, что Мердок должен ответить на предварительные вопросы, чтобы их можно было сохранить для судебного разбирательства — несмотря на то, что первоначальный иск был подан только на прошлой неделе.

Защита американского президента упирает на то, что 94-летний Мердок «на протяжении всей своей жизни страдал от множества проблем со здоровьем» и недавно пережил несколько угроз для здоровья.

«В совокупности эти факторы имеют большое значение для определения того, что Мердок скоро не сможет дать личные показания в суде», — заявил адвокат Трампа в заявлении, поданном в федеральный суд в городе Майами.

Представители медиахолдинга Мердока, News Corp, не ответили на запрос Bloomberg о комментарии. Представители издателя Wall Street Journal — компаии Dow Jones & Co — заявила, что поддерживает статью изданию и будут защищаться в суде.

Издание The Wall Street Journal 18 июля сообщило, что президент США Дональд Трамп мог написать непристойное письмо-поздравление Джеффри Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который тогдашняя партнерша Эпштейна Гислейн Максвелл подготовила по случаю его 50-летнего юбилея в 2003 году.

По данным WSJ, письмо Трампа было написано на бумаге с изображением обнаженной женщины и содержало строку: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

В свою очередь, президент США отрицает, что писал такое письмо. Президент США заявил, что он и его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт предупреждали владельца WSJ Руперта Мердока и главного редактора издания Эмму Такер, чтобы они не публиковали данную статью

«Президент Трамп подаст в суд на Wall Street Journal, NewsCorp и мистера Мердока», — написал Трамп в соцсети Truth Socisl о себе в третьем лице.

19 июля представители Трампа подали в федеральный суд Майами на $10 млрд из-за публикации материала. Ответчиками по делу значаться издательство Dow Jones, медиахолдинг News Corp, его владелец Руперт Мердок, генеральный директор Роберт Томсон и двое репортеров газеты WSJ.