Генеральный прокурор США Пэм Бонди в мае проинформировала президента Дональда Трампа, что его имя фигурирует в деле покойного и осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна , сообщили CNN источники, знакомые с обсуждением.

По словам двух чиновников Белого дома, Бонди во время встречи с Трампом в мае говорила о том, что в деле Эпштейна также фигурируют несколько имен известных лиц, и что следователи не нашли доказательств так называемого списка клиентов или доказательств, опровергающих самоубийство Эпштейна.

Источники, знакомые с разбирательством департамента, заявили, что файлы, похоже, содержат несколько необоснованных утверждений, которые Министерство юстиции признало недостоверными, в том числе касающиеся Трампа.

«Белый дом не удивлен этим — имя Трампа присутствовало в папках, которые Бонди изготовила и раздала», — сказал один из чиновников Белого дома, добавив, что многие материалы, уже опубликованные Министерством юстиции, содержали упоминание об имени президента.

Чиновник добавил, что Белый дом не считает это «новаторским, новым или странным», и нет никаких доказательств того, что Трамп был причастен к каким-либо правонарушениям.

Также источники сообщили, что в Белом доме чиновники были возмущены тем, что Бонди не вычеркнула имя Трампа из общедоступных материалов, содержащихся в папках с Эпштейном, распространенных среди влиятельных лиц в феврале, сообщили источники.

На прошлой неделе у Трампа спросили, сказала ли ему Бонди, что его имя было в документах. Президент США ответил: «Нет, нет. Она просто дала нам очень короткий брифинг».

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.

Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно и сотен несовершеннолетних. В 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.

«Правые» круги в США в течение многих лет требовали дополнительной информации о самоубийстве Эпштейна. Трамп во время предвыборной кампании-2024 обещал обнародовать все детали этого дела. Однако вместо этого директор ФБР Кэш Патель, назначенный Трампом в 2025 году, в мае заявил, что все доказательства указывают на то, что Эпштейн умер в результате самоубийства.