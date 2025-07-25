Бывший президент США Билл Клинтон писал письмо с поздравлением на день рождения покойного и осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна , сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

«Наиболее известным именем в альбоме» был Билл Клинтон, сообщили журналисты. Письмо бывшего президента было среди поздравлений Эпштейна вместе с почти 50 другими письмами, в том числе других известных знаменитостей и руководителей.

На прошлой неделе WSJ сообщил, что Трамп является автором «непристойного» письма к Эпштейну. Письмо было включено в альбом, который бывшая девушка Эпштейна Гислейн Максвелл подготовила по случаю его 50-летия в 2003 году.

Издание предоставило дополнительные подробности об альбоме, включая имена некоторых из почти 50 человек, которые писали Эпштейну.

По данным газеты, в записке Клинтона к Эпштейну было написано: «Успокаивает, не правда ли, продержаться так долго, сквозь все годы обучения и знаний, приключений и [неразборчивое слово], а также иметь детскую любознательность, стремление изменить мир к лучшему».

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.

Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно и сотен несовершеннолетних. В 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.

«Правые» круги в США в течение многих лет требовали дополнительной информации о самоубийстве Эпштейна. Трамп во время предвыборной кампании-2024 обещал обнародовать все детали этого дела. Однако вместо этого директор ФБР Кэш Патель, назначенный Трампом в 2025 году, в мае заявил, что все доказательства указывают на то, что Эпштейн умер в результате самоубийства.