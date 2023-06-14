Кадыров утверждает, что Делимханов нашелся и «даже не ранен» 14 июня, 17:21 Адам Делимханов (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Марионетка Кремля в Чечне Рамзан Кадыров утверждает, что его приспешник, депутат госдумы страны-агрессора Адам Делимханов «жив-здоров и даже не ранен».

У себя в Telegram-канале Кадыров написал, что якобы с самого начала знал, что с Делимхановым, но «решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации». Кремлевская марионетка также заявил, что боевики Ахмата «укрепляются на границе России в Белгородской области».



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Ранее военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, ссылаясь на разведчиков ССО подразделения Бандерлоги, заявил, что Делимханова уничтожили в оккупированном Приморске Запорожской области. Через несколько часов портал минобороны РФ написал, что в Госдуме утверждают: Делимханов «ранен, но жив».



Кадыров заявил, что Делимханов не выходит на связь и он готов «щедро вознаградить» украинскую разведку, если ГУР расскажет, «по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы таки смог найти дорогого брата».

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что за Делимханова «переживают» в Кремле, а информацию о его ранении восприняли «с большой тревогой».