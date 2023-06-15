«Военкоры» РФ шокированы ударом ВСУ по дивизии, дожидавшейся речи командира, доказательств «живого и здорового» Делимханова пока нет — ISW 15 июня, 09:33 Видео с Адамом Делимхановым, которое обнародовал Рамзан Кадыров, не убедило аналитиков ISW (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

За сутки после сообщений о возможном ранении или гибели Адама Делимханова достоверных доказательств его судьбы или подтверждений, что он жив, пока не появилось. Тем временем провоенное сообщество РФ резко критикует российских командиров после точного удара ВСУ по целой дивизии.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 14 июня.

Аналитики ISW подтверждают, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия как минимум на трех направлениях и в течение 14 июня достигли новых успехов. На неуточненных участках Бахмутского фронта украинские силы продвинулись на 200−500 метров, на Запорожском направлении — на 300−350 метров, подтвердила Анна Маляр. Кроме того, и украинские, и российские источники сообщили о продолжении боевых действий на западе Донецкой области, в частности в окрестностях Макаровки (село непосредственно к югу от Великой Новоселки), и на западе Запорожской области к югу от Орехова.

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Российские «военкоры» предположили, что сильный дождь и плохая погода на юге Украины могли снизить темпы украинских атак, однако Маляр подчеркнула, что погодные условия не всегда влияют на украинские наступательные действия. Спикер Таврической группировки войск ВСУ Валерий Шершень отметил, что украинские силы на Таврическом (Запорожском) направлении отдают предпочтение ударам по российским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ранее ISW оценивал, что российские средства РЭБ были критически важным для оккупантов фактором осложнения украинских атак на этом участке фронта.

ISW обратил внимание на сообщения российских источников об ударе ВСУ по скоплению личного состава одной из дивизий 20-й общевойсковой армии (Западный военный округ армии РФ) в районе Кременной Луганской области. Сообщается, что артиллерийский удар по скоплению оккупантов был нанесен, когда они ждали выступления командира этой армии. Это событие спровоцировало типичную критику российских командиров в среде военкоров, констатируют эксперты Института. ISW подтверждает, что ранее в районе Кременной действовали 144-я и 3-я мотострелковые дивизии 20-й общевойсковой армии, однако какая именно из них стала мишенью ВСУ, пока не удалось установить. Российские источники утверждали, что российская дивизия два часа ждала в одном месте прибытия командующего, генерал-майора Сухраба Ахмедова, и его выступления перед началом наступательной операции. Один из «военкоров» предположил, что в результате украинского удара из РСЗО HIMARS погибли около 100 российских военнослужащих и еще 100 были ранены, хотя ISW пока не обнаружил никаких визуальных подтверждений удара или его последствий.

«Военкоры» раскритиковали очевидно неудачное решение сосредоточить большое количество российских сил в зоне поражения украинской артиллерией на столь длительное время и воспользовались ситуацией, чтобы вернуться к критике российского командования и его неэффективности, констатируют аналитики Института. По их оценке, эта волна возмущения напоминает реакцию провоенного сообщества РФ на предыдущие значительные случаи безответственных действий российских командиров, которые привели к драматическим потерям. Среди них — удар ВСУ 31 декабря 2022 года по концентрации российских сил в Макеевке Донецкой области. Тогда «военкоры» призвали российских чиновников привлечь военное руководство к ответственности, а впоследствии регулярно пытались возложить вину за масштабные военные неудачи России на отдельных командиров. На этот раз «военкоры» пожаловались, что командующий 20-й общевойсковой армии, Сухраб Ахмедов и подобные командиры продолжают занимать ключевые должности вместо того, чтобы понести ответственность — «давняя жалоба, которая свидетельствует о широком пренебрежении к традиционному истеблишменту российского Министерства обороны», констатирует ISW. Один «военкор» даже призвал расстреливать командиров, ответственных за подобные случаи, перед их подразделениями — независимо от того, полковники они или генералы.

Комментируя противоречивые сообщения о состоянии Адама Делимханова, депутата российской Государственной думы и командующего чеченскими подразделениями Росгвардии, ISW не нашел никаких визуальных доказательств, которые бы подтверждали или опровергали заявления о его возможном ранении. Аналитики также отмечают, что обнародованное Рамзаном Кадыровым видео с Делимхановым снято в неустановленную дату. А утверждение Кадырова о том, что украинские СМИ якобы распространяют сообщения о смерти Делимханова в рамках информационной операции не уточняют даже гипотетической цели такой операции и не учитывают, что часть сообщений о ранении или гибели Адама Делимханова поступали из российских источников.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Российские войска вели ограниченные атаки на Купянском направлении и южнее Кременной в Луганской области, а также на рубеже Авдеевка — Донецк в Донецкой;

Украинские и российские силы продолжают атаки в районе Бахмута.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что российские вертолеты, которые оккупанты применяют в обороне во время контрнаступательных операций ВСУ на юге Украины, вероятно, дислоцируются на аэродроме в Бердянске Запорожской области.



Законопроект Госдумы России, направленный на повышение призывного возраста, свидетельствует о том, что Кремль, вероятно, будет пытаться обезопасить отдельные поколения от демографических и социальных последствий войны в Украине.