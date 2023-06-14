«Раб раба». Почему личный киллер Кадырова и Путина Делимханов нужен живым и не только Украине — интервью с Закаевым 14 июня, 21:12 NV Премиум Адам Делимханов, член нижней палаты российского парламента или Государственной думы (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Адам Делимханов — ближайший приспешник марионетки Кремля в Чечне Рамзана Кадырова. 14 июня начали появляться противоречивые сообщения: то ли он получил ранение на оккупированной части Запорожской области, то ли был ликвидирован, то ли жив и здоров.

Radio NV пообщалось с Ахмедом Закаевым, главой правительства Чеченской республики Ичкерия за границей, чтобы узнать, что происходит на самом деле и почему Делимханов нужен не только Украине живым.

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— Я думаю, что вы тоже следите за этим сериалом с Делимхановым. То ли он мертв, то ли он ранен. То ли Кадыров шутит, когда пишет в своем Telegram, что просит украинскую разведку с ним связаться. То ли шутит Апти Алаудинов о том, что он едет искать Делимханова. Я знаю, что у вас есть свои источники. Что они говорят: жив или мертв?

— Пока даже о ранении ничего не подтверждается. Пока у нас нет таких подтверждений этому.

Как правило, мы знаем, что делается это для того, чтобы раскрутить и каким-то образом создать вокруг этого фигуранта какую-то информационную ауру героизации этого человека. Я думаю, есть и этому место. Нельзя тоже сбрасывать это со счетов.

Мы ждем. Я пытаюсь выяснить это через наши источники из Чечни. Только оттуда может быть достоверная информация.

— Делимханов — это, конечно, удивительный персонаж, который среди прочего еще и предатель чеченского народа. Но его называют правой рукой Кадырова. А что это означает? Какие это обязанности на него накладывает?