Даже если суд признает виновным. Трамп заявил, что будет продолжать свою президентскую кампанию 28 июля, 18:22 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит свою избирательную кампанию, даже если суд признает его виновным (Фото:Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на выдвинутые обвинения он будет продолжать свою кампанию на выборы президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью Трампа радиоведущему Джону Фредериксу.

Политик заявил, что не признает обвинений в том, что он допустил нарушения при передаче правоохранителям записи с камер наблюдения в его резиденции «Мар-а-Лаго», где нашли секретные документы.

Видео дня

Трамп обвинил правоохранителей в том, что они пытаются запугать персонал его резиденции, «чтобы те выходили и писали о нем ложь».

Он добавил, что собирается продолжать свою президентскую кампанию на пост президента США, даже если суд признает его виновным.

13 июня Трамп прибыл в здание федерального суда Майами, где ему предъявили обвинения по делу о хранении секретных документов.

Согласно обвинительному заключению, Трамп оставил себе секретные документы, и по меньшей мере дважды показывал секретные документы другим людям.

В пятницу, 28 июля, большое жюри южного округа штата Флорида добавило новый пункт обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его личном имении в Мар-а-Лаго.

В целом против Трампа выдвинуты обвинения по меньшей мере по трем различным федеральным законам: злоупотребление служебным положением, государственная измена и запугивание свидетелей.