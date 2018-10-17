Декоммунизация: в Варшаве демонтировали памятник Благодарности Советской армии

Памятник Благодарности Советской армии был демонтирован в Варшаве.

Об этом сообщает Радио Польша.

Таблицы, на которых указаны имена солдат, планируют передать в Институт национальной памяти. Сам же памятник передадут в Музей истории Польши.

Напомним, что противники памятника не раз обливали его красной краской.

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Памятник установили в Скарышевском парке еще в 1946 году, на месте захоронения 26 солдат, погибших 13 сентября 1944 года.