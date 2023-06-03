Байден подписал законопроект о приостановлении лимита государственного долга до 2025 года 3 июня, 22:36 Джо Байден (Фото:Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден в субботу, 3 июня, подписал законопроект, который отменяет лимит государственного долга США в размере 31,4 триллиона долларов, чтобы избежать первого в истории страны дефолта, сообщает пресс-служба Белого дома.

Лимит госдолга приостановят до начала 2025 года. Это поможет устранить угрозу дефолта до президентских выборов в следующем году.

По результатам голосования, в контролируемой республиканцами Палате представителей 314 человек проголосовали «за» и 117 — «против» одобрения соответствующего законопроекта. В подконтрольном демократам Сенате 63 представителя поддержали законопроект, 36 проголосовали «против».

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Министерство финансов предупредило, что не сможет оплатить все счета 5 июня, если Конгресс не примет меры к тому времени.

28 мая Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти достигли соглашения о повышении потолка госдолга, что поможет избежать дефолта.

Лимит госдолга США составляет 31,4 трлн дол. Переговоры о его повышении велись несколько месяцев. Министр финансов США Джанет Йеллен дважды предупреждала Конгресс о рисках дефолта из-за достижения потолка госдолга 1 июня. Многие республиканцы (партия контролирует Палату представителей) не хотели соглашаться на повышение потолка без бюджетных реформ.