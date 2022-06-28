«Начнет умирать с осени». Технический дефолт рф начнет цепную реакцию падения ее экономики — интервью с Огрызко 28 июня, 12:15 Эксклюзив НВ Центральный банк РФ (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины, в эфире Радио НВ рассказал, что технический дефолт по внешним обязательствам россии начнет цепную реакцию разрушения ее экономики.

— Скажите, что означают эти обещания [G7 по поводу] бессрочной поддержки на практике? Как вы это видите? Это будет продолжение политики, которая уже есть? Идет ли речь об определенном усилении помощи или каком-то ее переформатировании?

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— Думаю, это очень важное политическое заявление. Потому что здесь главное слово — бессрочный. Это означает, что, несмотря на все шатания, которые мы наблюдаем в позициях некоторых стран, общеколлективный Запад будет помогать нам всем тем, чем нужно и сколько нужно. И это ключевой месседж, который мы слышим с этого саммита, и я думаю, что это как раз и вдохновляет нас на продолжение борьбы, потому что мы не одни, мы вместе со всем цивилизованным миром.

— Мы уже видели, что состоялся ряд двусторонних встреч, на которых обсуждалась война в Украине. В частности, президент США Джо Байден встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а премьер-министр Британии Борис Джонсон встречался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. И они обсуждали вопросы помощи Украине. Как вы считаете, удалось ли англосаксам уговорить старую Европу изменить свое видение относительно войны в Украине, ведь мы знаем, что у Британии и США другое немного видение, чем у Франции и Германии.

— Знаете, я думаю, что Шольца и Макрона убедили не англосаксы, а убедили те вещи, которые увидели, когда побывали в Украине. И скажу вам откровенно, я думаю, что эмоциональное влияние на всех западных лидеров, которые бывают там, где побывали совсем недавно российские бандиты, оказывает на них очень серьезное влияние. И если вы упомянете, как резко изменилась позиция Еврокомиссии после того, как Фон Дер Ляйен побывала в Буче. То же самое происходит с Макроном, Шольцем. Ибо при всей толстокожости многих западных политиков они все же остаются людьми. И когда видят результаты злодеяний русской орды, то у них не может не изменяться позиция. А в отношении англосаксов вы правы, я думаю, что они распределили роли, и каждый из руководителей, Джонсон или Байден, еще дополнительно объяснили и Макрону, и Шольцу, что та линия, которая так или иначе выныривает из тех или иных заявлений этих лидеров о том, что нужно искать компромиссы, не надо унижать Россию, и другой политический бред, ее надо забывать, а переходить к тому, что нужно давать больше оружия. И эти западные лидеры, я думаю, прекрасно понимают, что даже отдельные поставки очень небольших партий оружия действительно ситуацию не изменят. Надо переходить к более мощным, серьезным шагам, которые наконец-то и положат конец этой войне.

— Как вы думаете, удастся увеличить количество поставок оружия? В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что G7 должен отреагировать в частности на вчерашние ракетные удары по Киеву новыми санкциями и увеличением поставки тяжелого оружия в Украину. Как вы считаете, прислушиваются ли к нему?

— Вчера уже политические заявления были сделаны. И все лидеры единодушно осудили очередное варварство. И тут иногда удивляешься этой дикой логике, если ее можно назвать логикой вообще того, что делают " за поребриком". То есть они вроде бы специально делают вещи, которые еще больше усиливают на них санкционное давление. То ли когда приезжал сюда Генсек ООН Гутерриш, то ли на этой встрече или перед тем, как сюда приезжали некоторые другие лидеры западных стран, россияне именно в этот момент демонстрируют, что они дикари и варвары. И это, безусловно, только добавляет эмоциональности в принятии решений западными партнерами, и такие вещи безусловно влияют для нас в положительном смысле, для россиян еще больше демонстрируют, что их надо действительно прессовать по всем фронтам. Поэтому, полагаю, вчерашние эти очередные проявления варварства они лишь простимулируют западных партнеров на усиление санкций против России.

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