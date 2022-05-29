Первый с 1917 года. Начался 30-дневный период отсчета до дефолта РФ по внешним долгам

29 мая, 03:43
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Россию может ждать дефолт (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Россию может ждать дефолт (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

По состоянию на вечер пятницы, 27 мая, со стороны России на счета инвесторов не поступили средства на сумму около 100 миллионов долларов.

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Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, с этого момента начался 30-дневный отсчет до первого для РФ с 1917 года дефолта по внешним долгам.

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Дефолт будет объявлен, если в этот срок инвесторы не получат свои выплаты. Несмотря на это, на прошлой неделе правительство РФ заявило, что уже провело выплаты.

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Ранее стало известно, что лицензия OFAC (Управление по контролю за иностранными активами, подразделение Минфина США), которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России на срок до 25 мая, не будет продлена.

https://www.youtube.com/watch?v=imdTeanyJNU
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Дефолт Война в Украине Война России против Украины

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