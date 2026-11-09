Огонь и дым после атаки беспилотников на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Дефицит топлива вернулся как минимум в шесть регионов России после украинских атак на восемь крупных нефтеперерабатывающих заводов за последние две недели. На российских АЗС вводят лимиты на продажу бензина и дизеля , а в отдельных регионах полностью запретили отпуск топлива в канистры.

Об этом сообщает Reuters.

В Республике Карелия на северо-западе России ввели ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях вдоль автомобильных трасс.

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Теперь водители могут приобрести не более 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива. Продажа топлива в канистрах полностью приостановлена.

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков заявил, что ограничения могут создать неудобства для местных жителей и предпринимателей, чья работа зависит от логистики. В то же время он назвал эти меры необходимыми в нынешних условиях.

По его словам, главная цель властей — предотвратить панические закупки, обеспечить равномерное распределение топлива и стабильную работу всех АЗС.

Ограничения назвали временными. В настоящее время они действуют на заправках крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». Власти заявляют, что работают над скорейшим возобновлением нормальных поставок.

Аналогичные ограничения ввели на заправках «Роснефти» в столице Бурятии Улан-Удэ. Об ограничениях также сообщили в соседнем Забайкальском крае.

Кроме того, перебои с продажей топлива зафиксированы в Нижегородской, Архангельской, Пензенской областях и Красноярском крае.

Украина возобновила удары по российским НПЗ после 30 октября, когда энергетическое перемирие, объявленное президентом США Дональдом Трампом между Киевом и Москвой, так и не вступило в силу.

Во время последней атаки в ночь на понедельник, 9 ноября, украинские войска нанесли удар по второму по величине Киришскому нефтеперерабатывающему заводу.

Россия уже ограничивала продажу топлива из-за атак Украины

Подобные меры российские власти вводили во многих регионах страны летом. Тогда предыдущая волна атак украинских беспилотников на НПЗ совпала с пиковым сезонным спросом на топливо.

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Из-за дефицита власти РФ были вынуждены вновь ограничить экспорт бензина, а в июле ввели ограничения и на зарубежные продажи дизельного топлива.