Согласно расчетам аналитиков Bloomberg, основанным на данных Минфина РФ, опубликованных 3 октября, совокупные доходы Кремля от нефти и газа упали на 25% - до 582,5 млрд рублей. (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Доходы страны-агрессора России от продажи нефти в сентябре сократились на 20% по сравнению с 2024 годом и составили 483,5 млрд рублей ($5,9 млрд) — после падения мировых цен на сырую нефть и укрепления национальной валюты.

Об этом 3 октября сообщает агентство Bloomberg.

«Снижение доходов от нефтяной промышленности, которые вместе с газом составляли четверть российского бюджета в этом году, создает нагрузку на государственную казну, поскольку Москва продолжает тратить значительные средства на финансирование четвертого года войны в Украине. Правительство уже ожидает, что доходы от нефти и газа, поступающие в бюджет в этом году, будут самыми низкими с момента пандемии 2020 года», — пише издание.

Согласно расчетам аналитиков Bloomberg, основанным на данных Минфина РФ, опубликованных в3 октября, совокупные доходы от нефти и газа упали на 25% — до 582,5 млрд рублей.

«Снижение доходов последовало за падением цен на нефть на фоне опасений по поводу надвигающегося переизбытка на мировом рынке. Организация экспортеров нефти ОПЕК+, ведущим членом которой является Россия, ускорила восстановление добычи, что вызвало опасения, что в 2026 году предложение превысит спрос», — пишет издание.

По информации Минфина РФ, доходы рассчитали от продажи нефти в сентябре на основе средней цены на нефть марки Urals в августе, которая составила $57,55 за баррель. Это более чем на 18% ниже уровня 2024-го и сопоставимо с падением почти на 15% цены нефти марки Brent за тот же период, отметили в Bloomberg.

Укрепление рубля также способствовало снижению доходов. Повышение курса российской валюты означает, что компании получают меньше рублей за каждый доллар, заработанный от продажи барреля нефти. В августе средний курс российской валюты по отношению к доллару США составил 80,1582 рубля, что на 10% выше, чем годом ранее, подытожили в агентстве.

12 сентября Telegram-канал Astra сообщил, что в Ленинградской области беспилотники атаковали крупнейший российский нефтеналивной порт Приморск. В результате удара на одном из судов вспыхнул пожар.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утверждал, что силы ПВО якобы сбили над регионом 30 дронов.

Впоследствии источники NV в СБУ заявили, что их беспилотники поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы.

По словам источников, в результате успешной атаки беспилотников СБУ на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти приостановлена. Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составить до $41 млн.

Также силами СБУ был поражен ряд нефтеперекачивающих станций РФ — НПС-3, НПС Андреаполь и НПС-7. Они являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.

Как сообщало 18 сентября агентство Bloomberg, еженедельный экспорт сырой нефти из России резко сократился, поскольку упали объемы перевозок по Балтийскому морю — после серии ударов украинских беспилотников по портам.

Согласно данным по отслеживанию судов, собранным изданием, еженедельный объем морских поставок в период до 14 сентября составил в среднем около 3,18 млн баррелей в сутки (на 934 000 баррелей в сутки меньше, чем на предыдущей неделе). Этот показатель является самым резким снижением с июля 2024 года, заявили в Bloomberg.