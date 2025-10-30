Власти регионов страны-агрессора России запускают урезание бюджетов , в первую очередь пытаясь сэкономить на социальных расходах — из-за кризиса доходов, который затронул уже две трети субъектов РФ.

Об этом 30 октября сообщает издание Thе Мoscow Times.

Как пишут журналисты, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь «в срочном порядке» требовал подготовить предложения по сокращению трат из местной казны — уже на этой неделе. По словам чиновника, «решено» отказаться от привлечения банковских кредитов на покрытие дефицита бюджета региона — «поскольку ставки по ним слишком высоки».

При этом Слюсарь утверждает, что секвестр бюджета «не затронет зарплаты учителей и врачей».

До того о сокращении бюджетных расходов объявили власти Иркутской области — 2,2 млрд по программе «Развитие образования» и еще 2,7 млрд — по программе «Развитие здравоохранения». По оценкам регионального Минфина, бюджет области срывает план по налогу на прибыль компаний — не хватает примерно 9,7 млрд рублей.

Как отмечает Thе Мoscow Times, уже как минимум 9 регионов РФ осенью 2025 года снизили выплаты за заключение контракта с Минобороны — то есть за участие в войне, которую Кремль развязал против Украины. Среди них — Самарская область, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Марий Эл, Нижегородская и Ульяновская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Оренбургская область.

Как констатирует экономист Наталья Зубаревич, бюджеты регионов РФ «сыпятся». Первое полугодие было завершено с дефицитом на 397,8 млрд рублей, а к концу сентября он разросся до 724,8 млрд. При этом каждый третий субъект зафиксировал падение доходов в номинальном выражении, а в реальном — с учетом инфляции — поступления сократились в 53 регионах, пишет Thе Мoscow Times

С «дырой» в местных финансах первое полугодие закрыли 67 регионов РФ, а лидерами по дефициту стали Кемеровская область (34% от доходов), Архангельская область (31%), Коми (30%), Мурманская (28%), Вологодская (25%) и Иркутская области (24,6%), подытожило издание.

12 октября в очередном отчете Института изучения войны (ISW) отмечалось, что попытки России наращивать набор военнослужащих в ряды армии с помощью высоких финансовых стимулов — основного метода РФ для набора добровольцев на войну — теряют свою эффективность.

Как считают в ISW, по всей вероятности, значительная часть граждан страны-агрессора РФ, для которых стимулом были большие государственные выплаты, вероятно, уже отправились на войну в качестве «добровольцев». Поэтому рост финансовых стимулов для новичков и социальных выплат для военнослужащих свидетельствует о том, что уровень набора в России снижается, и что РФ приходится искать новые стимулы для набора в свои вооруженные силы, отметили аналитики.

В ISW также продолжали оценивать, что уменьшение набора до уровня, когда Россия окажется не в состоянии компенсировать свои огромные потери, могло бы стать одним из факторов, который бы заставил Владимира Путина выбирать между проведением принудительной мобилизации резервистов, которую диктатор явно очень не желает объявлять, и необходимостью сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну.