С участием 18 тысяч военных. В Польше и в восьми странах НАТО стартуют учения 1 мая, 16:19 Цей матеріал також доступний українською В учениях Defender Europe 2022 примут участие военные из более чем 20 стран (иллюстративное фото) (Фото:Скриншот British Army via YouTube)

В Польше и восьми странах НАТО в воскресенье, 1 мая, стартуют военные учения Defender Europe 2022 и Swift Response 2022. В них примут участие 18 тысяч военных.

Об этом говорится на сайте Минобороны Польши.

Учения продлятся до 27 мая и привлекут солдат из более чем 20 стран. Около 7 тысяч военных и 3 тысяч единиц техники расположены на территории Польши. Также в учениях примут участие солдаты из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании.

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В частности, будет проверяться способность бойцов участвовать в совместной боевой операции, учения будут включать эпизоды дальнего тактического перемещения с преодолением водных преград и огневой подготовки.

"Совместные учения повышают безопасность восточного фланга и служат для отработок согласно стандартам НАТО процедур использования войск и их адаптации к новым вызовам современного поля боя и сдерживанию потенциального агрессора", — отметили в ведомстве.

Defender Europe 22 — это общие многонациональные учения, возглавляемые командованием армии США в Европе и Африке. Они направлены на повышение готовности и понимание взаимодействия между военными Соединенных Штатов, НАТО и армиями-партнерами.

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