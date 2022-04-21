«Вы зависите от Путина». Макрон и Ле Пен поспорили об Украине на дебатах перед вторым туром выборов 21 апреля, 13:34 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен провели дебаты (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Во Франции действующий глава государства Эммануэль Макрон и его соперница из Национального объединения Марин Ле Пен вступили в завершающий этап агитации перед вторым туром выборов президента.

Накануне вечером состоялись трехчасовые теледебаты с их участием, в ходе которых основное внимание было уделено вопросам выстраивания взаимодействия с РФ, отношения к исламу и миграции, сообщает DW.

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В ходе дебатов Макрон сосредоточился на репутации и ранних фактах биографии Ле Пен, она — на работе его кабинета.

«Вы зависите от российского правительства, зависите от Путина… Когда вы говорите с Россией, вы говорите со своим банкиром», — отметил Макрон, обращаясь к сопернице.

В ходе дебатов Макрон спросил Ле Пен, на каком основании она называла Крым частью России: «Почему вы это сделали?».

«По международным законам мы редко признаем территории, которые были аннексированы силой», — отметил французский лидер.

Марин Ле Пен в ответ заявила, что считает себя «совершенно и полностью свободной женщиной».

Своего пика дебаты достигли, когда Марин Ле Пен заявила, что в случае победы воплотит в жизнь спорную политику запрета на ношение мусульманских женских головных уборов в общественных местах, назвав их «униформой, навязанной исламистами».

Макрон в ответ парировал: «Вы развяжете гражданскую войну, если сделаете это. Я говорю это искренне».

Кроме того, Ле Пен назвала Макрона «Моцартом от финансов», заявив, что тот оставил стране «плохое» экономическое наследие в виде госдолга в 600 миллиардов евро.

Макрон является фаворитом на победу во втором туре, большинство опросов говорят о его отрыве более чем в 10%.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.

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