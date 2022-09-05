«Рывок на 20 лет вперед». Бельгии предстоит от пяти до десяти трудных зим — премьер-министр 5 сентября, 08:17 Александр Де Кроо (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что стране предстоит от пяти до десяти трудных зим, но это будет рывком на 20 лет вперед.

Об этом сообщает Nieuwsblad.

«Нам предстоит от пяти до десяти трудных зим, но мы также можем сделать рывок на 20 лет вперед, отказавшись от ископаемого топлива, несмотря на все трудности», — сказал он.

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По его словам, должен быть потолок цен на энергоносители, а сейчас должны быть приняты временные меры как для граждан, так и для предпринимателей.

Экономисты UBS заявляли, что Еврозона уже вступила в «неглубокую» рецессию из-за цен на энергоносители, которая продлится до конца года.

По прогнозам аналитиков экономика 19 стран сократится на 0,1% в третьем квартале и на 0,2% в четвертом. Прогноз роста на 2023 год снижен с 1,2% до 0,8%.

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