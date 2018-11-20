Де-юре они не существуют: Песков прокомментировал иск наемников ЧВК в Гаагский суд

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что российские ветераны частных военных компаний подали в Международный уголовный суд в Гааге иск против организаторов этих ЧВК.
Представитель Владимира Путина заявил, что на повестке дня Кремля нет темы частных военных компаний и переадресовал этот вопрос к Министерству обороны РФ, передает Интерфакс.
"Наверное, все-таки этот вопрос больше относится к компетенции Минобороны, потому что, согласитесь, де-юре у нас нет таких юридических лиц, как частная военная компания в соответствии с нашим законодательством", - сказал Песков.
Напомним, что российские бойцы частных военных компаний подали в Международный уголовный суд иск. Они требуют возбудить уголовное дело против организаторов ЧВК по статье 7 Римского статута (насильственное исчезновение людей) и расследовать секретные военные миссии РФ в Украине, Сирии и странах Африки.
В России наемничество является уголовно наказуемым, в связи чем Москва отрицает существование частных военных компаний. На данный момент известно о существовании двух российских ЧВК – Вагнера и Патриот. Россия использует частных военных специалистов в боевых действиях в Сирии, Украине, странах Африки, чтобы снизить потери среди кадровых военных, а также скрыть предполагаемые военные преступления.
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