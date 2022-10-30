В Южной Корее резко возросло число погибших во время празднования Хэллоуина

30 октября, 05:07
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Люди в Сеуле погибли в давке (Фото:BORAHAE_tati/Twitter)

Люди в Сеуле погибли в давке (Фото:BORAHAE_tati/Twitter)

В Южной Корее резко возросло количество людей, погибших во время празднования Хэллоуина в Сеуле.

Об этом сообщает Yonhap.

По последним данным, погиб минимум 151 человек, еще 82 получили ранения. Большинству жертв от 10 до 30 лет.

https://twitter.com/rabari26/status/1586544274862395397

Вероятно, люди были задавлены насмерть после того, как большая толпа начала проталкиваться вперед в узком переулке возле гостиницы Гамильтон, главного места проведения вечеринок в Сеуле.

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Более 400 работников скорой помощи и 140 автомобилей со всей страны, включая весь имеющийся в Сеуле персонал, были направлены на улицы для оказания помощи пострадавшим.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Южная Корея Давка Сеул Хэллоуин

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