В Южной Корее резко возросло число погибших во время празднования Хэллоуина 30 октября, 05:07 Люди в Сеуле погибли в давке (Фото:BORAHAE_tati/Twitter)

В Южной Корее резко возросло количество людей, погибших во время празднования Хэллоуина в Сеуле.



Об этом сообщает Yonhap.

По последним данным, погиб минимум 151 человек, еще 82 получили ранения. Большинству жертв от 10 до 30 лет.

Вероятно, люди были задавлены насмерть после того, как большая толпа начала проталкиваться вперед в узком переулке возле гостиницы Гамильтон, главного места проведения вечеринок в Сеуле.

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Более 400 работников скорой помощи и 140 автомобилей со всей страны, включая весь имеющийся в Сеуле персонал, были направлены на улицы для оказания помощи пострадавшим.