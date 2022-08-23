«Не наша ответственность». Зеленский заявил, что Украина не причастна к убийству дочери Дугина 23 августа, 21:39 Дарья Дугина (Фото:Tsargrad.tv/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к убийству дочери идеолога «русского мира» Дарьи Дугиной.

Об этом он сказал во время пресс-конференции во вторник, 23 августа.

Отвечая на вопрос относительно заявлений Федеральной службы безопасности России (ФСБ) о якобы причастности к убийству Дугиной украинки Наталии Вовк, Зеленский подчеркнул, что это не ответственность Украины.

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«Это точно не наша ответственность. Она не гражданка нашего государства. Нас она не интересует. Она не находится на территории Украины, в частности, на временно оккупированной», — сказал президент.

Ночью 20 августа в Подмосковье подорвался автомобиль с Дарьей Дугиной (Платоновой), дочерью «идеолога Путина» Александра Дугина, которая, как и отец, активно занималась пропагандой, оправдывала войну РФ против Украины и выступала за геноцид украинского народа.



Кремлевские пропагандисты обвинили в убийстве дочери соратника Путина Украину и украинское политическое руководство, требуя ударить по «центрам принятия решений» в Киеве, в том числе по Офису президента и Центральному управлению СБУ.

22 августа в ФСБ объявили, что «раскрыли» убийство Дугиной за два дня и обвинили в нем «украинские спецслужбы». По версии спецслужбы страны-агрессора, в убийстве подозревается гражданка Украины Наталья Вовк (якобы служила в Азове) и ее дочь София Шабан.

В Нацгвардии заявили, что Наталья Вовк никогда не служила в Азове, а российские пропагандисты этим фейком пытаются оправдать решение о признании подразделения Нацгвардии «террористической организацией». В Азове также опровергли фейк россиян.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не имеет отношения к подрыву авто дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи и ее гибели. Подоляк добавил, что в РФ происходит нагнетание, чтобы проводить не скрытую мобилизацию на войну против Украины, а явную.



Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев сказал, что ответственность за убийство Дугиной взяла на себя так называемая Национальная Республиканская Армия. Партизаны называют российского диктатора Владимира Путина узурпатором власти и военным преступником, однако повторяют штамп российской пропаганды о «братских народах».

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