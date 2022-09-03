В Беларуси на свободу вышла журналистка Белсата. Она провела в колонии два года из-за стримов с протестов 3 сентября, 15:09 Дарья Чульцова и Екатерина Андреева (слева направо) (Фото:Народная воля)

Журналистку белорусского канала Белсат Дарью Чульцову в субботу, 3 сентября, выпустили из женской колонии в Гомеле. Два года назад ей вынесли приговор за стримы с протестов оппозиции.

Об этом сообщает газета Новы Час.

Чульцова отбыла весь срок заключения. Вместе с еще одной журналисткой — Катериной Андреевой — ее задержали в ноябре 2020 года во время прямого эфира с акции в память о погибшем белорусском активисте Романе Бондаренко.

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По версии следствия, из-за стрима, который они вели с одной из соседних многоэтажек, остановили движение 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных. Белорусский режим приговорил журналисток к двум годам лишения свободы за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок или активное участие в них».

В апреле 2022-го против Андреевой возбудили новое уголовное дело по статье Государственная измена. Суд проходил в закрытом режиме. 13 июля ее приговорили к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы с учетом уже назначенного срока.

На основании каких событий против журналистки возбудили новое дело, неизвестно. Как пишет Радыё Свобода, Андрееву признали виновной «в передаче государственной тайны иностранной организации, иностранному государству». Она подала апелляцию и находится сейчас в гомельском СИЗО № 3.

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