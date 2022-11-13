В России острая нехватка лекарств, операции переносят на неопределенный срок — разведка 13 ноября, 15:30 Российские хирурги, по данным разведки, признают, что запас медикаментов резко уменьшается (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В России, под данным украинской разведки, возникла острая нехватка необходимых препаратов, из-за чего плановые операции переносят на неопределенный срок.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

По данным разведки, военные из России активно обсуждают приказ министерства здравоохранения России, согласно которому все регионы страны-оккупанта обязали создать неприкосновенный запас лекарственных средств на четыре месяца.

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По мнению военных, появление такого приказа может быть связано с рядом причин:

влияние интернациональных санкций на экономику, поэтому фармацевтическая отрасль просто не в состоянии обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств;

реальная угроза полной остановки поставок медикаментов из-за границы;

в связи с увеличением интенсивности боевых действий соответственно увеличиваются санитарные потери оккупантов.

В частных разговорах российские хирурги, по данным разведки, признают, что запас медикаментов резко уменьшается, и это уже влияет на проведение хирургических операций и отрасль в целом.



Восстановление запасов не производится из-за имеющегося дефицита, а также отмечается существенный рост цен на медицинские препараты, сообщают в ГУР.



«Утвержденные календарные графики проведения плановых операций приходится коренным образом пересматривать. В связи с острой нехваткой необходимых препаратов они переносятся на неопределенный срок. Помощь будет оказываться только больным, нуждающимся в неотложном оперативном вмешательстве», — добавили в разведке.