Из-за тяжелых потерь на фронте Россия будет больше полагаеться на ядерное оружие — разведка США

8 марта, 21:03
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Тяжелые потери на поле боя в Украине ухудшили наземные и воздушные возможности Москвы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Тяжелые потери на поле боя в Украине ухудшили наземные и воздушные возможности Москвы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Страна-агрессор РФ увеличит свою зависимость от ядерного оружия из-за значительных потерь в войне против Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ежегодный отчет разведки США об оценке угроз.

Тяжелые потери на поле боя в Украине «ухудшили наземные и воздушные возможности Москвы в области обычных вооружений и увеличили ее зависимость от ядерного оружия», говорится в отчете.

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«Хотя ее киберактивность, связанная с войной, не оправдала ожидаемых нами темпов и воздействия, Россия останется главной киберугрозой, поскольку она совершенствует и использует свои возможности шпионажа, влияния и атак», — добавили в американской разведке.

Ранее сообщалось, что, по данным американской разведки, после крупных неудач и больших потерь на фронте Россия не сможет оккупировать значительно больше украинских территорий в 2023 году.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Ядерное оружие Российская агрессия Войска РФ Разведка США

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